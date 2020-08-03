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أخبار العالم

شئ مثير للشفقة.. ترامب ينقلب على مستشارة بالبيت الأبيض بسبب تصريحاتها حول كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:06 م
ترامب وديبورا بيركس
ترامب وديبورا بيركس
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب انتقادا لاذعا لمنسقة فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، ديبورا بيركس، بعدما حذرت من دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة في كفاحها ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد ترامب، بيركس بعد أن أصدرت تحذيرات من فيروس كورونا، وأثارت غضبه.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "هكذا قالت المجنونة نانسي بيلوسي أشياء فظيعة عن الدكتورة ديبورا بيركس، كما لاحقتها لأنها كانت إيجابية للغاية في عملها خلال مكافحة فيروس الصين، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات".

وأضاف ترامب: "بيركس رضخت لضغوط كي تتخذ موقفا سلبيا.. إنها وقعت في الشرك وضربتنا. شيء مثير للشفقة".

وكانت ديبورا بيركس قد دقت ناقوس الخطر بشأن وباء كورونا، مؤكدة أنه وصل إلى مرحلة جديدة.

وقالت منسقة فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة في كفاحها ضد الجائحة، موضحة أن الوباء أصبح منتشرا في البلاد على نطاق أوسع مما كان عليه، في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت بيركس، في تصريحات لـ"سي إن إن" الأمريكية: "ما نراه اليوم مختلف عن مارس وأبريل. إنه منتشر بشكل غير عادي. إنه في المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية".

وطالبت الأمريكيين بضرورة اتباع التوصيات الصحية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي.

وأضافت "هذا الوباء مختلف الآن وهو أكثر انتشارًا فى الريف والحضر".
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