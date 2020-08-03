شافت الموت.. تفاصيل العثور على فتاة مفقودة من الشهر الماضي

بعد 8 أيام من البحث المستمر، تمكنت الشرطة الأمريكية أخيرا من العثور على فتاة مفقودة منذ أكثر من أسبوع، ولحسن الحظ عثروا عليها حية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اختفت جيوفانا فودة عمرها (18 عاما) في 24 يوليو الماضي، وبحسب شهادة أقاربها لم يتم رؤيتها بعد زيارة مقهى في إندكس، بولاية واشنطن الامريكية.





أمضت اطقم الإنقاذ أكثر من أسبوع في البحث بالمنطقة وكادوا يفقدوا الأمل، لولا أنهم عثروا على سيارتها التي تعمل بالغاز على طريق سريع يمر عبر جبال كاسكيد.





واستمر البحث في المنطقة حتى عثر رجال الشرطة على جهاز كمبيوتر خاص بها في مجرى مائي بالغابة، واستمروا في متابعة مجرى المياه حتى عثروا على العديد من قطع ملابسها، أدت إلى العثور عليها محتجزة على بعد حوالي ميلين.





ولم يكن لديها أي ماء أو طعام، وظلت حية طوال هذه الفترة من خلال تناول حبات التوت البرية والمياه الجوفية فقط.





وقال الرقيب رايا أبوت من كينج كاونتي: "نحن سعداء للغاية لأن نعرف أنها كانت على قيد الحياة خلال كل عمليات البحث والإنقاذ ولم تصاب بأي ضرر"، متابعا أن حالتها مستقرة وأنها مع والديها حاليا وتم نقلها إلى المستشفى.