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رياضة

يستعد لمواصلة الانتصارات.. الأهلي يشيد بـ فايلر قبل أيام من استئناف الدوري

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:14 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
أشاد النادي الأهلي بـ رينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل ايام من استئناف بطوله الدوري المصري لموسم 2019 - 2020 

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ فايلر اثناء المران

وعلق :" تركيز مع الفريق يبدو ان مدربنا يستعد بقوة لمواصلة سلسلة الانتصارات #يلا_يا_أهلي "

وتخلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن فكرة إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لدوري أبطال افريقيا هذا العام في مكان واحد وحدد 16-17 أكتوبر المقبل موعدًا لإقامة نهائي البطولة القارية الأولى للأندية.

وكان من المتوقع أن تستضيف الكاميرون المرحلتين الأخيرتين من البطولة لكن بعد انسحابها أكد الاتحاد القاري إقامة الدور قبل النهائي من مرحلتين ذهابًا وإيابًا في ملعبي الفريقين على أن يقام النهائي في ملعب محايد في حالة تنافس فريقين من دولتين مختلفتين على اللقب.

وتنحصر المنافسة في الدور قبل النهائي بين فرق مصرية ومغربية إذ يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك بينما تجمع المواجهة الثانية بين الوداد والأهلي.

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