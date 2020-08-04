مكنش في بالي التمثيل.. مروة ناجي: وشي اصفر لما عرفت إني همثل قدام خالد الصاوي

قالت المطربة مروة ناجي، إنها دخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل تفاحة آدم مع الفنان خالد الصاوي.
وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" جمال العدل رشحني لبطولة مسلسل تفاحة أدم ولم يخطر في بالي التمثيل ".
وتابعت مروة ناجي:" كان في بالي الاتجاه إلى التمثيل والغناء على المسرح ولكن التمثيل خطوة صعبة ".
وأكملت مروة ناجي:" جمال العدل رشحني لمسلسل وتوجهت إلى مكتبه وقال لي «هتقومي بدور البطولة أمام خالد الصاوي في المسلسل»".
ولفتت مروة ناجي:" وشي اصفر لما عرفت أني مثل أمام خالد الصاوي"، مضيفة:" جمال العدل كان لديه ثقة كبيرة فيا".