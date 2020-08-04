مكنش في بالي التمثيل.. مروة ناجي: وشي اصفر لما عرفت إني همثل قدام خالد الصاوي

قالت المطربة مروة ناجي ، إنها دخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل تفاحة آدم مع الفنان خالد الصاوي.

وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" جمال العدل رشحني لبطولة مسلسل تفاحة أدم ولم يخطر في بالي التمثيل ".





وتابعت مروة ناجي:" كان في بالي الاتجاه إلى التمثيل والغناء على المسرح ولكن التمثيل خطوة صعبة ".





وأكملت مروة ناجي:" جمال العدل رشحني لمسلسل وتوجهت إلى مكتبه وقال لي «هتقومي بدور البطولة أمام خالد الصاوي في المسلسل»".



