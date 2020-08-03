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أخبار العالم

إصابة كبير الموظفين فى مكتب الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:19 م
براجا نيتو
براجا نيتو
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رويترز
أعلن مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الاثنين، عن إصابة كبير موظفي الرئيس الجنرال والتر سوزا براجا نيتو بفيروس كورونا، ليصبح بذلك سابع مسؤول بارز في البلاد يصاب بالمرض.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المكتب إن براجا نيتو في حالة جيدة ولا يعاني من أعراض المرض وسيبقى في العزل لحين إجراء فحص جديد وتقييم حالته، مؤكدا أنه سيواصل العمل عن بعد.

وفي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة زوجة الرئيس وأحد وزرائه بالمرض، بعدما أصيب الرئيس أيضا بكورونا وتعافى منه.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر بلدان العالم تضررا بفيروس كورونا.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من مليونين و730 ألف حالة إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة وبلغ عدد حالات الوفاة 94104.
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