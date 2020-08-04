برلماني: مصر لديها أدوات ضغط وبدائل للحصول على حقها في المياه

قال اللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الأسبوع الحالي سيشهد استكمال المحادثات حول سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، للوصول لاتفاق لا يضر بمصالح دول المصب فى مياة نهر النيل.





وأضاف وكيل لجنة الدفاع فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مصر لديها عدة مسارات فى المفاوضات بداية من مناقشات الإتحاد الإفريقي التى سيجريها هذا الأسبوع وايضا اللجوء إلى مجلس الأمن لافتا إلى أن المفاوضات التى سلكتها مصر طول هذه الفترة من أجل الحصول على حقوق مصر فى مياه النيل بما لا يتعارض مع التنمية فى أثيوبيا.





وتابع العوضي أن اثيوبيا ليس لديها مشكله فى مياه النيل ولكن هما عايزين يولدوا كهرباء وبالتالي يجب أن لا يضر هذا الأمر بحصة مصر في مياه النيل ، ومصر تسلك كل الطرق السلمية من أجل الوصول إلى إتفاق يرضي دول المصاب وبما لا يضر بمصالح هذه الدول مصر لديها من أدوات الضغط والبدائل التى تستطيع بها أن تحصل على كافة حقوقها من مياه النيل.



