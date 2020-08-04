AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضعيفة قدامه..مروة ناجي: المسرح خد مني وقت طويل لأني بحبه.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:50 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
Advertisements
هاني حسين
كشفت المطربة مروة ناجي،  عن عشقها للمسرح والوقوف على خشبة المسرح والغناء عليه.

وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :"   المسرح خد مني وقت طويل لأنني بحبه".

وتابعت مروة ناجي:"  انا بحب المسرح وضعيفة قدامه"، مضيفة:"  دراستي كانت في اكاديمية الفنون المسرحية قسم الغناء وانتقلت من الاسكندرية للقاهرة  وشاركت في افتتاح خشبة مسرح البالون ".


وفي سياق متصل قالت مروة ناجي:"  دخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل تفاحة آدم مع الفنان خالد الصاوي.
 
وأضافت مروة ناجي، :"  جمال العدل  رشحني لبطولة مسلسل تفاحة أدم ولم يخطر في بالي التمثيل "،وتابعت:" كان في بالي الاتجاه إلى التمثيل والغناء على المسرح  ولكن التمثيل خطوة صعبة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتولدت على خشبة المسرح.. محمد عادل يكشف سبب عشقه للدراما .. فيديو

الفنانة لقاء سويدان تتراجع عن الاعتزال وتعود للفن

ترشيحاتنا

السفارة السعودية في الولايات المتحدة تحذر رعاياها من إعصار

أخبار الفن.. رانيا يوسف بـ المايوه.. دينا الشربيني بـ البكيني مع عمرو دياب.. سيارة حمو بيكا أمام قسم شرطة

عيد تحت التراب.. فقدان 3 شباب داخل حفرة عمقها 12 مترا في أسوان

شافت الموت.. تفاصيل العثور على فتاة مفقودة من الشهر الماضي

هل يرث الرجل من مطلقته في فترة العدة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

رانيا محمود ياسين تظهر من كواليس فلانتينو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سالت دماؤها.. الاعتداء على عارضة أزياء أوكرانية بأحد شواطئ تركيا.. صور

شجار دموي في السماء.. معركة بين ركاب طائرة بسبب الكمامات

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور