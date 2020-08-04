ضعيفة قدامه..مروة ناجي: المسرح خد مني وقت طويل لأني بحبه.. فيديو

كشفت المطربة مروة ناجي ، عن عشقها للمسرح والوقوف على خشبة المسرح والغناء عليه.





وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" المسرح خد مني وقت طويل لأنني بحبه".





وتابعت مروة ناجي:" انا بحب المسرح وضعيفة قدامه"، مضيفة:" دراستي كانت في اكاديمية الفنون المسرحية قسم الغناء وانتقلت من الاسكندرية للقاهرة وشاركت في افتتاح خشبة مسرح البالون ".









وفي سياق متصل قالت مروة ناجي:" د خلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل تفاحة آدم مع الفنان خالد الصاوي.