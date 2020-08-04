ضعيفة قدامه..مروة ناجي: المسرح خد مني وقت طويل لأني بحبه.. فيديو

كشفت المطربة مروة ناجي، عن عشقها للمسرح والوقوف على خشبة المسرح والغناء عليه.
وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" المسرح خد مني وقت طويل لأنني بحبه".
وتابعت مروة ناجي:" انا بحب المسرح وضعيفة قدامه"، مضيفة:" دراستي كانت في اكاديمية الفنون المسرحية قسم الغناء وانتقلت من الاسكندرية للقاهرة وشاركت في افتتاح خشبة مسرح البالون ".
وفي سياق متصل قالت مروة ناجي:" دخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل تفاحة آدم مع الفنان خالد الصاوي.
وأضافت مروة ناجي، :" جمال العدل رشحني لبطولة مسلسل تفاحة أدم ولم يخطر في بالي التمثيل "،وتابعت:" كان في بالي الاتجاه إلى التمثيل والغناء على المسرح ولكن التمثيل خطوة صعبة".