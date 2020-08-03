نجم الزمالك يكتب روشتة فوز الفريق أمام المصري الخميس المقبل





وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " لازم كارتيرون يشتغل علي ضرب التكتلات الدفاعيه لفريق المصري والشغل علي الاطراف والعرضيات لان المصري هيقفل العمق وازاي الزمالك يوقف مرتدات المصري عن طريق قرب الخطوط والضغط السريع في قطع الكره في اقل وقت والحركه من غير كره في المنطقه الهجوميه والهدوء في الاستحواذ واستغلال التغيرات "





ويلتقي الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم ضمن مؤجلات الدورى المحلي.

واختار وجيه احمد رئيس لجنة الحكام طاقم حكام ساحة و المساعدين الى جانب اثنين من حكام تقنية الفيديو الـ var لإدارة لقاء الزمالك والمصري.

وينتظر وجيه احمد نتيجة العينات الخاصة بمسحة فيروس كورونا واذا ما أسفرت النتيجة عن سلبية طاقم التحكيم سوف يتم الاعلان عنه بعد غد الأربعاء واخطار الفريقين.

وجه أحمد مجدي نجم الزمالك السابق رسالة لـ باتريس كارتيرون المدير الفني لـ فريق الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل