تقارير: سامسونج ستواجه مشكلة كبيرة بسبب هواتف Galaxy Note 20

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستواجه معضلة كبيرة بسبب مجموعة هواتف Galaxy Note 20 ، والتى ستقوم الشركة بالإعلان عنها رسميا غدا، حيث ستصدر الهواتف بسعر أعلى من 1000 دولار، في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبحسب موقع CNET فإن التوقعات تشير إلى انخفاض سوق الهواتف الذكية العالمى بنسبة 12٪ خلال الثلاثة أشهر القادمة، حيث سيتضح بقوة آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين والشركات على حد سواء حسب دراسات لشركة International Data Corp، ومن المتوقع أن تكون أسوأ ثلاثة أشهر تشهدها الصناعة العالمية.









وتشير التقارير أن معظم الهواتف التى أطلقتها الشركات في بداية العام الحالى 2020 كانت رخيصة الثمن، مثل هاتف iPhone SE من آبل الذى أصدرته آبل ب 400 دولار أمريكى حيث أنه لا يتخطى 7000 جنيه مصرى، كما أنها خفضت هواتفها القديمة نسبيا مع اقتراب صدور هواتف iPhone 12 .





وأثبتت مبيعات هواتف iPhone SE من آبل تجاوب السوق وازدياد الرغبة في شراء هواتف رخيصة الثمن، إلا أن سامسونج قد قامت بالعكس فقد رفعت أسعار هواتفها.





وكانت مؤسسة Strategy Analytics قد كشفت عن أن متوسط سعر بيع هواتف شركة سامسونج للعام الحالى هو الأعلى على الإطلاق منذ ست سنوات حتى الآن، حيث قامت الشركة برفع أسعار عدد من الهواتف مثل هواتف Galaxy S20 و Galaxy Z Flip القابل للطى لأسعر مبالغ فيها.





ومن المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بتخفيض سعر هاتف Galaxy Fold 2 القادم، حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold ، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره حوالى 1880 دولارا أى ما يعادل 430. 30 ألف جنيه مصرى.



