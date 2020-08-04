AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تقارير: سامسونج ستواجه مشكلة كبيرة بسبب هواتف Galaxy Note 20

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:56 ص
سامسونج ستواجه مشكلة
سامسونج ستواجه مشكلة كبيرة بسبب هواتف Galaxy Note 20
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستواجه معضلة كبيرة بسبب مجموعة هواتف Galaxy Note 20 ، والتى ستقوم الشركة بالإعلان عنها رسميا غدا، حيث ستصدر الهواتف بسعر أعلى من 1000 دولار، في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وبحسب موقع CNET فإن التوقعات تشير إلى انخفاض سوق الهواتف الذكية العالمى  بنسبة 12٪  خلال الثلاثة أشهر القادمة، حيث سيتضح بقوة آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين والشركات على حد سواء حسب دراسات لشركة International Data Corp، ومن المتوقع أن تكون أسوأ ثلاثة أشهر تشهدها الصناعة العالمية. 


وتشير التقارير أن معظم الهواتف التى أطلقتها الشركات في بداية العام الحالى 2020 كانت رخيصة الثمن، مثل هاتف iPhone SE من آبل الذى أصدرته آبل ب 400 دولار أمريكى حيث أنه لا يتخطى 7000 جنيه مصرى، كما أنها خفضت هواتفها القديمة نسبيا مع اقتراب صدور هواتف iPhone 12 . 

وأثبتت مبيعات هواتف iPhone SE من آبل تجاوب السوق وازدياد الرغبة في شراء هواتف رخيصة الثمن، إلا أن سامسونج قد قامت بالعكس فقد رفعت أسعار هواتفها. 

وكانت مؤسسة Strategy Analytics قد كشفت عن أن متوسط سعر بيع هواتف شركة سامسونج للعام الحالى هو الأعلى على الإطلاق منذ ست سنوات حتى الآن، حيث قامت الشركة برفع أسعار عدد من الهواتف مثل هواتف Galaxy S20 و Galaxy Z Flip القابل للطى لأسعر مبالغ فيها. 

ومن المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بتخفيض سعر هاتف  Galaxy Fold 2 القادم، حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold  ، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره  حوالى 1880 دولارا أى ما يعادل 430. 30 ألف جنيه مصرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تكشف عن Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 في هذا التوقيت

أفضل هواتف ذكية يمكن شراؤها في 2020 .. تعرف عليها

سامسونج تصدر هاتف Samsung Galaxy Fold 2 رخيصا لهذا السبب.. تعرف على السعر.. فيديو

منها Galaxy Fold 2.. سامسونج تصدر ثلاثة هواتف عملاقة أغسطس القادم.. فيديو

ارتفاع متوسط سعر بيع هواتف سامسونج لأعلى مستوى لها منذ 6 سنوات

سامسونج تكشف عن أرخص هاتف قابل للطى في تاريخها.. فيديو

ترشيحاتنا

8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

صلى جمع تقديم ثم عاد لبلده قبل دخول وقت الفريضة الثانية فهل يعيد الصلاة.. اعرف الرأي الشرعي

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

يغفل عنه الكثيرون .. الإفتاء: هذا الذكر يفتح لك كل الأبواب المغلقة

الإحصاءات تشير للتفاؤل.. نقيب أطباء روما يهاجم منظمة الصحة العالمية بسبب تصريحات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى