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ديني

شعوب آسيا الوسطى تحتفل بعيد الأضحى المبارك في البيوت

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:19 م
عيد الاضحى
عيد الاضحى
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محمد شحتة
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف احتفالات شعوب آسيا الوسطى بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على العالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

ففي أوزبكستان هنأ رئيس الجمهورية "شوكت ميرضائيف" الشعب الأوزبكي بمناسبة العيد مقدمًا الشكر للمواطنين الذين يقدمون يد العون للمحتاجين في هذه الأيام. 

من جهة أخرى، احتفل الشعب الأوزبكي بالعيد في البيوت دون القيام بزيارة الأهل والأقارب حفاظًا على إجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي أذربيجان أطلقت الحكومة موقعًا إلكترونيًا لبيع الأضاحي خوفًا من التجمعات في نقاط البيع. كما أدى الشعب الآذري صلاة العيد في بيوته، في حين أدت مجموعة قليلة من رجال الدين صلاة العيد في مسجد حيدر أشهر مساجد أذربيجان والموجود في العاصمة باكو. وفي كازخستان أصدرت الإدارة الدينية قرارًا بعدم إقامة صلاة العيد في المساجد هذا العام، وإلغاء كافة الفعاليات التي كانت تقام كل عيد في ساحاتها. 

وفي "قيرغيزستان" اقتصرت الاحتفالات بالعيد على أداء الصلاة في البيوت، وذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين، وزيارة الأهل والأقارب وتبادل التهاني.

من جانبه، يقدم مرصد الأزهر خالص التهاني لشعوب آسيا الوسطى بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا الله أن يحمي الإنسانية من وباء كورونا.
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