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برلمان

برلمانية: الصحة العالمية تتعمد نشر تصريحات متضاربة عن كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:54 م
رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية
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أحمد أيمن
اتهمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، منظمة الصحة العالمية ورئيسها الأثيوبي بعدم المهنية والمصداقية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن تصريحاتها المتضاربة والخاطئة في بعض الأحيان لا تليق بمكانة ومنصب هذه المنظمة الدولية التي كان يعتمد عليها الباحثون والدكاترة.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المنظمة تسعى لتحقيق أهداف غير معلومة من وراء تصرفتها المثيرة للجدل، والتي بدأت بتأخر إعلان فيروس كورونا كوباء عالمي، مرورا بتحذيرها من تشريح جثث متوفى كورونا على الرغم من أن التشريح أثبت بعد ذلك معلومات جديدة عن الفيروس وكشفت عن تعرض أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إلى جلطات تسببت في وفاتهم.

وأشارت إلى أن المنظمة لا زالت مستمرة في تصريحاتها الغير مفهومة وآخرها التأكيد على احتمالية عدم وجود لقاح لمواجهة فيروس كورونا على الرغم من الأبحاث والتجارب التي تجريها الدول حاليا ومن ضمنها روسيا، التي ردت على تصريحات المنظمة بأنها في المرحلة الثانية من تجارب اللقاح ومن المقرر الانتهاء منه قريبا.

وتابعت أن اللقاح يحتاج إلى التجربة على أعداد كبيرة من الأشخاص للتأكد من فاعليته، فضلا عن التأكد من عدم وجود أضرار أو آثار جانبية قد تؤثر على متعاطي اللقاح فيما بعد، لذلك تأخذ اللقاحات فترة من الوقت.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تصريحًا صادمًا عن تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 حول العالم، مؤكدة أنه قد لا يكون هناك حل لأزمة تفشي فيروس كورونا إطلاقًا.  
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