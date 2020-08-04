ضارب عليوي لـ مصطفى شوقي تحقق مليون ونصف مشاهدة .. فيديو

حقق كليب أغنية " ضارب عليوي " للفنان مصطفى شوقي مليون ونصف مشاهدة بعد مرور ٣ أيام على طرحها بقناة شركة فري ميوزك بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.

يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن.



