مروة ناجي: أم كلثوم قدوتي.. وعمرو دياب ومحمد منير أساطير.. فيديو

قالت المطربة مروة ناجي، إنها تنبهر بصوت كوكب الشرق أم كلثوم ، مضيفة "ام كلثوم سحر وإبهار".
وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة "أون إي": "احب أغاني أم كلثوم باللغة العربية الفصحى والعامية".
وأكملت مروة ناجي: "أحب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ووردة".
وتابعت مروة ناجي: "محمد منير وعمرو دياب أساطير في مجال الغناء ، وعمرو دياب متربع على العرش ولا يقترب منه أحد".
وأكملت مروة ناجي: "محمد منير مختلف ومدرسة غنائية نتعلم منها، واحب اصوات شيرين وأنغام وآمال ماهر".