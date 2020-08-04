مروة ناجي: أم كلثوم قدوتي.. وعمرو دياب ومحمد منير أساطير.. فيديو

قالت المطربة مروة ناجي ، إنها تنبهر بصوت كوكب الشرق أم كلثوم ، مضيفة "ام كلثوم سحر وإبهار".





وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة "أون إي": "احب أغاني أم كلثوم باللغة العربية الفصحى والعامية".





وأكملت مروة ناجي : "أحب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ووردة".





وتابعت مروة ناجي: "محمد منير وعمرو دياب أساطير في مجال الغناء ، وعمرو دياب متربع على العرش ولا يقترب منه أحد".



