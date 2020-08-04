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توك شو

مروة ناجي: أم كلثوم قدوتي.. وعمرو دياب ومحمد منير أساطير.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:08 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
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هاني حسين
قالت المطربة مروة ناجي، إنها تنبهر بصوت كوكب الشرق أم كلثوم ، مضيفة "ام كلثوم سحر وإبهار".

وأضافت مروة ناجي في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة "أون إي": "احب أغاني أم كلثوم باللغة العربية الفصحى والعامية". 

وأكملت مروة ناجي: "أحب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ووردة".

وتابعت مروة ناجي: "محمد منير وعمرو دياب أساطير في مجال الغناء ، وعمرو دياب متربع على العرش ولا يقترب منه أحد".

وأكملت مروة ناجي: "محمد منير مختلف ومدرسة غنائية نتعلم منها، واحب اصوات شيرين وأنغام وآمال ماهر".
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