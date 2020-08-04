بعد تصريحها المتشائم حول كورونا.. البرلمان يهاجم منظمة الصحة العالمية: الفيروس أصبح ضعيفا واللقاح في طريقه للظهور وبياناتكم متناقضة

برلماني لمنظمة الصحة العالمية: كورونا ينحسر.. والأرقام ما تكدبشى

الفيروس أصبح ضعيفا.. برلماني: مصابو كورونا الجدد لم تظهر عليهم الأعراض المزمنة

برلمانية: الصحة العالمية تتعمد نشر تصريحات متضاربة عن كورونا









هاجم نواب البرلمان، تصريح منظمة الصحة العالمية الصادم، عن تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" حول العالم، حيث أكدت المنظمة أنه قد لا يكون هناك حل لأزمة تفشي فيروس كورونا إطلاقًا.







وقال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن عدم وجود علاج لفيروس كورونا واحتمالية عدم وجود لقاح، لا تستند إلى الأرقام أو الوقائع العلمية، مردفا: "راجعوا الأرقام.. الأرقام مبتكدبش".









وأضاف شهاب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العديد من الدول ومن ضمنها مصر شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات، ما يؤكد وجود علاج للأزمة وأنها في طريقها للانحسار، مطالبا بضرورة مناقشة هذه تصريحات الصحة العالمية ومعرفة أسبابها.









وطالب النائب باستمرار الاجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون مع أزمة كورونا حتى يتم القضاء عليها نهائيا وتسجل مصر صفر في الإصابات والوفيات.









ونوه إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وهذه النقطة الصحيحة في تصريحات الصحة العالمية لكنها أخطأت في توقعاتها بشأن استمرار الأزمة وعدم إيجاد حل لها.









الفيروس أصبح ضعيفا

وقال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الصحة، إن تصريحات منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا "متضاربة" ولا تمت للواقع بصلة، حيث أكدت في آخر بيان لها أن أزمة كورونا مستمرة وليس لها علاج، في حين أن الواقع في مصر وغيرها من الدول مختلف عن هذه التصريحات.



وأضاف الطحاوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تخطت فترة ذروة كورونا وهو ما ظهر في تراجع أعداد الإصابات والوفيات، كما لم تشهد مستشفيات العزل إقبالا كثيفا كما كان في السابق، موضحا أن الفيروس أصبح ضعيفا للغاية ولا يشكل أي خطورة سوى على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



ونوه إلى أن المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض كورونا القديمة من فقدان حاستي الشم والتذوق، والحمى الشديدة وارتفاع درجة حرارة الجسم، الأمر الذي يؤكد انحسار الفيروس وضعفه في مصر، لكنه مستمر على الرغم من ذلك.



ورفض النائب تصريحات المنظمة بشأن احتمالية عدم وجود لقاح للفيروس، مؤكدا أن تجارب اللقاحات واعدة فى الكثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين.







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