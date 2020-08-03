AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تفاصيل مكالمة أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية الإمارات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:08 م
صدى البلد
Advertisements
مـيـس رضـا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان  مجمل الأوضاع العربية الراهنة والقضايا محل الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وهنأ وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وأعرب  الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تقديره لجهود جامعة الدول العربية، مؤكدًا دعم دولة الإمارات لأهداف الجامعة ودورها في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية البحريني وأحمد أبو الغيط

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 6 صفقات تنتظر كلمة الحسم في الأهلي والزمالك | تعرف عليها

بـ التايجر المكشوف.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة مع ابنتها.. شاهد

بإطلالة كاجوال .. أحدث ظهور لـ صابرين على البحر .. شاهد

شاهد.. أضخم طائرة نقل في العالم تهبط في إسرائيل لنقل أنظمة صواريخ إلى أمريكا

خصها الله من بين الملايين.. الصورة الأكثر تداولا في موسم الحج هذا العام

نجم الزمالك يكتب روشتة فوز الفريق أمام المصري الخميس المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

بـ التايجر المكشوف.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة مع ابنتها.. شاهد