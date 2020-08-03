تفاصيل مكالمة أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية الإمارات

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مجمل الأوضاع العربية الراهنة والقضايا محل الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وهنأ وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تقديره لجهود جامعة الدول العربية، مؤكدًا دعم دولة الإمارات لأهداف الجامعة ودورها في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.