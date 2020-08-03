نشرة البرلمان: 300 جنيه حد أدنى للإيجار القديم.. تطور في أعراض مصابي كورونا الجدد

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأثنين 3 أغسطس:300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.. مشروع قانونأبرزها التأمين الطبي.. مزايا جديدة بقانون شركات قطاع الأعمال العامتعرف على عقوبة إفشاء بيانات ضحايا التحرشبرلماني لمنظمة الصحة العالمية: كورونا ينحسر.. والأرقام ما تكدبشىدفاع البرلمان: نستخدم سياسة النفس الطويل للتفاوض في أزمة سد النهضةبرلمانية: عناصر مغرضة تدير الأزمات عبر السوشيال لتشويه علاقتنا بالاشقاءالفيروس أصبح ضعيفا.. برلماني: مصابو كورونا الجدد لم تظهر عليهم الأعراض المزمنة