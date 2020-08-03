موجز السوشيال ميديا .. عمر كمال يروج لعمل جديد بصحبة حسن شاكوش .. ويزو تسترجع ذكريات حفل زفافها .. دينا فؤاد تروج لفيلمها الجديد ساعة رضا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









روج الفنان عمر كمال لأغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك " بنشر فيديو له برفقة الفنان حسن شاكوش.

وكتب عمر كمال معلقا علي الفيديو، قائلا : "وحشتونا جدا .. استنوا اقوي اغنية الصيف دا ".









شاركت الفنانة إيمان العاصى جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان العاصي برفقة ابنتها علي البحر مرتدية حذاء بكعب عالي و فستان تايجر مكشوف يبرز جمالها وأناقتها.









نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، تويتة ردا علي أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد نجيب ساويرس قائلا : الحمد لله .. إن الواحد طلع محدود الذكاء.





هنأ محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي وائل جمعة لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ 45.



