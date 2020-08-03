وجيه أحمد: خصصنا جائزة لأفضل حكم في مباريات الدوري منها حكم الفيديو

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم تخصيص جائزة لأفضل حكم عقب استئناف مباريات الدوري الممتاز وحتى انتهاء المسابقة .





وقال وجيه أحمد خلال مداخلة ببرنامج "البيت الكبير" عبر شاشة قناة "الأهلي": "جائزة أفضل حكم سيكون بها بعض التغييرات بعد دخول حكم الفيديو ضمن الطاقم، وأصبح من حقه الحصول على الجائزة طبقًا لدوره المهم في المباريات، ومن ينجح من أفراد الطاقم سيحصل على الجائزة".





وتابع: "أجرينا 5 معسكرات للحكام ونجحوا بشكل كبير على المستوى الفني والبدني، ولم يتم الإثقال عليهم بدنيًا حتى لا يتأثروا، الأكثر جاهزية هو من سيبدأ ثم يلتحق بهم بقية الحكام".



