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سيارات

إنجاز جديد لـ هاملتون بعد لقب جائزة بريطانيا الكبرى

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

حصل البريطاني لويس هاملتون نجم سائقي الفورمولا 1 وفريق مرسيدس على فوزا ثمينا بجولة سيلفرستون ببريطانيا محققا فوزه السادس، ليكون بذلك مقتربا من الرقم التاريخي لأسطورة الفورمولا مايكل شوماخر.

وشارك هاميلتون فى سباق الجائزة الكبرى في سيلفرستون ليهيمن منطلقًا من المركز الأول ليحرز فوزه السابع على أرض موطنه، لكنه تعرض إلى مشكلة انثقاب الاطار خلال اللفة الأخيرة ليجتاز خط النهاية مع ثلاثة إطارات سليمة فقط.

وتسبب انثقاب إطاره في إبطاء سرعة البريطاني، لكنه تمكن من السيطرة على السيارة ليحرز الفوز وذلك بعد وقفة صيانة ثانية أجراها ماكس فيرشتابن صاحب المركز الثاني والتي منحت هاميلتون فارقًا بلغ 30 ثانية في الصدارة قبل المشكلة.

وفى تصريحات صحفية رسمية للعالمى لويس هاميلتون قال "قلبي كاد أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي الأمامي الأيسر خلال اللّفة الأخيرة من سباق جائزة بريطانيا الكبرى أثناء التصدر للجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد".

جدير بالذكر ان هاميلتون في 2017،قد تشارك مع آلان بروست لائحة أنجح السائقين في تاريخ جائزة بريطانيا الكبرى بخمسة انتصارات، قبل أن يصعد للصدارة في العام الماضي محققًا فوزه السادس على هذه الحلبة.

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