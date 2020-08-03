أخبار الحوادث.. النيابة تحقق في وفاة عروس دكرنس.. اعرف لجنتك الانتخابية من موبايلك

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:









كشف أصحاب السيارات المتضررة بسبب حادث سيارة مدير أعمال المطرب الشعبى حمو بيكا فى مارينا أثناء قضائهم إجازة أن المطرب الشعبى كان متواجدا وقت وقوع الحادث .









بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة المواطنة رضا محمود بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.. تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة المذكورة بادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته؛ فأمر المستشار «النائب العام» بمتابعة التحقيقات في الواقعة.









استقبل مستشفي سوهاج الجامعي اليوم جثة شخص و١٣ مصابا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.









زادت في الآونة الأخيرة حوادث التصادم خصوصًا على الطرقات السريعة، مما ينتج عنه قتل الكثير من الأبرياء، ودائما ما يكون سبب تلك الحوادث تناول المخدرات أو القيادة تحت تأثيرها، مثلما حدث في حادث المطرب حمو بيكا، الذي وقع صباح اليوم، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.









تخلوا عن الراحة وإجازة العيد وخرجوا لأعمالهم لكسب قوت يومهم.. ثالث أيام العيد ميكروباص يسير على طريق نكلا بمنشأة القناطر يقل ١٤ شابا وشابة من خيرة شباب ٣ قرى بمحافظة المنوفية عائدين بعد يوم شاق من العمل.. ثوان معدودة انقلب الأمر لمأساة عندما فوجئ سائق الميكروباص بسيارته تنحرف بشدة عن الطريق وتغوص في مياه ترعة المريوطية.









أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خدمة معرفة مقر اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر البوابة الالكترونية للهيئة، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.









تضع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اللمسات الأخيرة، استعدادًا لبدء تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستى فى البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.









تضع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اللمسات الأخيرة، استعدادًا لبدء تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستى فى البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.









شهدت قرية كفر جعفر بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم مصرع طفل لدغه ثعبان أثناء تواجده بأرض زراعية حال لهوه برفقه والده وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بسيون المركزي لتشريحها.