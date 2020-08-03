الكاف يفتح الباب أمام حضور الجماهير في دوري الأبطال لأسباب تسويقية

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقام يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب على أن تقام مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.



