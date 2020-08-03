AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكاف يفتح الباب أمام حضور الجماهير في دوري الأبطال لأسباب تسويقية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:32 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
Advertisements
محمد سمير
فجر البيان الصادر عن لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما فتح الباب أمام حضور الجماهير في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال البيان الصادر عن الكاف، إن الاتحاد الأفريقي سيناقش مع أصحاب الحقوق التسويقية والتنظيمية بخصوص مسألة إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بالموسم الحالي، خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري أو خلاف ذلك.

وجاء توضيح الكاف رغم أن الاتحاد الأفريقي حسم مسألة الحضور الجماهيري في مباريات الكونفيدرالية، وأعلن بشكل واضح إقامة المباريات بدون جماهير.

وتوقفت منافسات دوري الأبطال بجانب الكونفيدرالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في قارة أفريقيا.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقام يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب  على أن تقام مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بمصر.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يعلن استكمال منافسات الكونفيدرالية بدولة المغرب ومباراة واحدة لنصف النهائى

زلزال بقوة 3.8 درجة بخليج السويس

الإمارات أفضل الحلول.. كاف فى ورطة بعد رفض الكاميرون استضافة نهائيات دورى الأبطال

حال فوز مصر.. استاد القاهرة المرشح الأبرز لاستضافة نهائيات أبطال افريقيا

المساواة بين دوري الأبطال والكونفدرالية.. بيراميدز يؤيد طلب الجبلاية.. فيديو

صحيفة مغربية تكشف سر عدم إقامة نهائيات دوري أبطال أفريقيا في مصر

ترشيحاتنا

حمو بيكا كان متواجدا فى قسم الشرطة.. متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجآت جديدة

بملابس جريئة.. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في الإجازة الصيفية

رغم تراجع الإصابات واقتراب اللقاح.. لماذا النظرة السوداوية من الصحة العالمية في أزمة كورونا؟

خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض

مصيف ينقلب لجنازة.. أب يضحي بحياته لإنقاذ أطفاله الثلاثة من الموت غرقا

بعد حادث حمو بيكا.. عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

بـ التايجر المكشوف.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة مع ابنتها.. شاهد