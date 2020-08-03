الكاف يفتح الباب أمام حضور الجماهير في دوري الأبطال لأسباب تسويقية

فجر البيان الصادر عن لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما فتح الباب أمام حضور الجماهير في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وقال البيان الصادر عن الكاف، إن الاتحاد الأفريقي سيناقش مع أصحاب الحقوق التسويقية والتنظيمية بخصوص مسألة إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بالموسم الحالي، خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري أو خلاف ذلك.
وجاء توضيح الكاف رغم أن الاتحاد الأفريقي حسم مسألة الحضور الجماهيري في مباريات الكونفيدرالية، وأعلن بشكل واضح إقامة المباريات بدون جماهير.
وتوقفت منافسات دوري الأبطال بجانب الكونفيدرالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في قارة أفريقيا.