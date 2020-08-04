الدولار بـ16.02 جنيه..أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 4-8-2020



اسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء



سجل 100 ين يابانى 15.12 جنيه للشراء و 15.28 جنيه للبيع.



واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسرى 17.32 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع .وسجلت كورونا سويدية 1.81جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .