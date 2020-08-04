الدولار بـ16.02 جنيه..أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 4-8-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.65 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.55 جنيه للشراء و 20.79 جنيه للبيع .
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بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 18.65 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.55 جنيه للشراء و 20.79 جنيه للبيع .
اقرأ ايضا ...في آخر أيام عيد الأضحى .. اعرف سعر العملات الأجنبية 3-8 -2020