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اقتصاد

الدولار بـ16.02 جنيه..أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 4-8-2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:05 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.

بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو 18.65 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.55 جنيه للشراء و 20.79 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.32 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع .

وسجلت كورونا سويدية 1.81جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .

اسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء

سجل 100 ين يابانى 15.12 جنيه للشراء و 15.28 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
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