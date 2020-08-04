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مرأة

4 أغسطس.. نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 4 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك شخصية قوية وصلبة.. أنت بارع في الاتصالات، وتهتم بالبناء على أسس راسخة.. تهتم بالعاطفة، وتميل نحو أن تعيش جيدا حياتك العاطفية.

نصيحة:

هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز وأيضا مرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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