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حوادث

"١٢ ألف جنيه ثمن مخدرات" كلمة السر فى واقعة اختطاف موظف بمدينة نصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:11 ص
إختطاف موظف
إختطاف موظف
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كتب محمد صبرى
أدلى المتهم الرئيسى فى واقعة اختطاف موظف باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه ، حيث قرر بقيام باقى المتهمين بإختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، واصطحبوه داخل سيارة.

وأضاف المتهم بأنه قام بمعاونة ٤ آخرين باحتجازه بالصندوق الخلفى الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة.


 وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بقيامهم بتسليم المختطف مبلغ مالى ١٢ ألف جنيه نظير شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أنه لم يقم بذلك، ورفض إعادة المبلغ المالى مما أثار حفيظتهم، فخططوا لاختطافه واحتجازه داخل السيارة لإجباره على رد المبلغ المالى ، وفى سبيل ذلك توجهوا لمحل عمله وقاموا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالامن العام .

وفى أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام (أحد الأشخاص) بالاستغاثة والقفز من الصندوق الخلفى الخاص بسيارة نصف نقل.

 على الفور تمكنت القوة من ضبط أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات" وذلك حال استقلالهم السيارة "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق" .
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