المتهمان بسرقة معهد أزهرى بالسلام: كسرنا القفل وسرقنا ١٠ كيسة كمبيوتر

اعترف المتهمان فى واقعة اقتحام معهد أزهرى بمدينة السلام بارتكابهما واقعة سرقة أجهزة من داخل المعهد بأسلوب "كسر القفل".





وأرشد المتهمان عن مكان اخفائهما المسروقات عبارة عن عدد ١٠ كيسة كمبيوتر المستولى عليهم وتم ضبطهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع فى باقى المسروقات لأحد تجار الخردة .





وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا من (مسئول معهد أزهرى - كائن بدائرة القسم) قرر باكتشافه سرقة عدد ١٧ كيسة كمبيوتر من داخل غرفة الحاسب الآلى بالمعهد محل عمله.





بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلى محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها.



