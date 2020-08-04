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حوادث

المتهمان بسرقة معهد أزهرى بالسلام: كسرنا القفل وسرقنا ١٠ كيسة كمبيوتر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:14 ص
المتهمان بسرقة معهد
المتهمان بسرقة معهد أزهرى بالسلام
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كتب محمد صبرى
اعترف المتهمان فى واقعة اقتحام معهد أزهرى بمدينة السلام  بارتكابهما واقعة سرقة أجهزة من داخل المعهد بأسلوب "كسر القفل".

وأرشد المتهمان عن مكان اخفائهما المسروقات عبارة عن عدد ١٠ كيسة كمبيوتر المستولى عليهم وتم ضبطهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع فى باقى المسروقات لأحد تجار الخردة .

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا من (مسئول معهد أزهرى - كائن بدائرة القسم) قرر باكتشافه سرقة عدد ١٧ كيسة كمبيوتر من داخل غرفة الحاسب الآلى بالمعهد محل عمله.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلى محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهما عاملين "لهما معلومات جنائية" وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما.
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