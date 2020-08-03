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رياضة

رضا عبدالعال يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في فرق الدوري قبل أيام من استئناف البطولة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:33 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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ياسمين تيسير
كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في اداء فرق الدوري المصري خلال المباريات الوديه استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري 

وأكد رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن المباريات الوديه كشفت عن سوء حاله اللاعبين والفرق مشددا ان التوقف الطويل اثر سلبا على اللاعبين

وأضاف أن الامر لا يقتصر على فرق الدوري المصري فقط ولكن الامر امتد لـ الدوري الاسباني حيث تشعر وكانه تشاهد مباريات لفرق شركات وليست فرق عالميه 


وأكمل أن جميع الفرق متاثره بالتوقف حيث أكد ان سموحة في حال ادى بنفس اداء المباريات الوديه فمن الممكن ان يتعرض لـ الهبوط

وبسؤاله هل ستكون مباريات الدوري المصري افضل استعداد لـ الاهلي والزمالك لمباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فأكد انه في حال رغبت تلك الاندية في التاهل للنهائي فيجب أن تخوض مباريات الدوري بجديه و تركيز شديد

وأضاف أن الاهلي والزمالك امامهم مهمه ضعبه امام الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لذلك يجب أن يكون هناك تركيز وجديه من اللاعبين والاجهزه الفنية خلال الفترة المقبلة 

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