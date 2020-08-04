حبس متهمين لاتهامهما بسرقة معهد أزهرى في السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لاتهامها بسرقة أجهزة كمبيوتر من معهد أزهرى بمدينة السلام.





واعترف المتهمان فى واقعة اقتحام معهد أزهرى بمدينة السلام بارتكابهما واقعة سرقة أجهزة من داخل المعهد بأسلوب "كسر القفل".









وأرشد المتهمان عن مكان اخفائهما المسروقات عبارة عن عدد ١٠ كيسة كمبيوتر المستولى عليهم وتم ضبطهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع فى باقى المسروقات لأحد تجار الخردة .





وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا من (مسئول معهد أزهرى - كائن بدائرة القسم) قرر بإكتشافه سرقة عدد ١٧ كيسة كمبيوتر من داخل غرفة الحاسب الآلى بالمعهد محل عمله.





بالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلى محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها.



