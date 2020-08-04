AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. الري: ملء سد النهضة بقرار أحادي يتعارض مع إعلان المبادئ.. وائل الفشنى يكذب حسن شاكوش

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:57 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مخرجات القمة الافريقية الرئاسية الاخيرة أكدت على استكمال المفاوضات المتعلقة بآليات ملء وتشغيل  سد النهضة .

زف الدكتور على إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، بشرة سارة بشأن حول الوصول إلى لقاح روسي لفيروس كورونا . 

قال الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم، صاحب تمثال "مصر تنهض"، إن التمثال لم يكتمل بعد، مضيفا:" لم اصل إلى الشكل النهائي للتمثال".

قال المحلل السياسي فايق ديلو، إن قطر ليست دولة عربية ولا علاقة لها بدول الخليج، وعلى الدول العربية أن تقف مواقف قوية ضدها.

قالت المطربة مروة ناجي، إنها غير راضية عن إدارة موهبتها في مجال الغناء. 

قال المطرب وائل الفشنى، أن أغنية تتر مسلسل واحة الغروب مأخوذة عن الشيخ أحمد برين؛ موضحا ما قاله مطرب المهرجانات "حسن شاكوش" أن تلك الأغاني من التراث ليس صحيحًا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نعيش ببركة دمائهم الطاهرة.. صاحب تتر الاختيار يوجه رسالة مؤثرة للشهداء.. فيديو

السودان يكذب تصريحات وزير خارجية إثيوبيا بخصوص اتفاق ملء سد النهضة

إثيوبيا.. أسبوع من الكذب المفضوح حول ملء سد النهضة.. من الإنكار إلى الاعتراف

حفل لـ وائل الفشني في دار الأوبرا.. غدا

الري: ملء سد النهضة بقرار أحادي يتعارض مع إعلان المبادئ

اللي عايز يعرف تاريخي يشوف إنجازاتي.. صاحب تمثال مصر تنهض: لم يكتمل بعد ومعيار الجمال مختلف

ترشيحاتنا

شجار دموي في السماء.. معركة بين ركاب طائرة بسبب الكمامات

يجعل أيامك سعادة وصحة.. أحلام الشامسي تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

قصف إسرائيلي يقتل 15 من ميليشيات إيران في سوريا

بتهاجم بسبب انتمائي لـ الأهلي.. بيومي فؤاد: السوشيال ميديا سبب تعصب الجماهير

شاهد على الحرب العالمية الثانية.. قصة متحف كهف روميل مخزن الغلال أيام البطالمة

أخبار الفن.. رانيا يوسف بـ المايوه.. دينا الشربيني بـ البكيني مع عمرو دياب.. سيارة حمو بيكا أمام قسم شرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

أمام أبنائه.. رجل يضرم النيران في زوجته بالجزائر

بعد صورها على الشاطئ.. زينة عاشور توجه رسالة لابنتها كنزي عمرو دياب