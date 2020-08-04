أخبار التوك شو.. الري: ملء سد النهضة بقرار أحادي يتعارض مع إعلان المبادئ.. وائل الفشنى يكذب حسن شاكوش

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مخرجات القمة الافريقية الرئاسية الاخيرة أكدت على استكمال المفاوضات المتعلقة بآليات ملء وتشغيل سد النهضة .





زف الدكتور على إسماعيل، أستاذ العلاقات الدولية، بشرة سارة بشأن حول الوصول إلى لقاح روسي لفيروس كورونا .





قال الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم، صاحب تمثال "مصر تنهض"، إن التمثال لم يكتمل بعد، مضيفا:" لم اصل إلى الشكل النهائي للتمثال".





قال المحلل السياسي فايق ديلو، إن قطر ليست دولة عربية ولا علاقة لها بدول الخليج، وعلى الدول العربية أن تقف مواقف قوية ضدها.





قالت المطربة مروة ناجي، إنها غير راضية عن إدارة موهبتها في مجال الغناء.





قال المطرب وائل الفشنى، أن أغنية تتر مسلسل واحة الغروب مأخوذة عن الشيخ أحمد برين؛ موضحا ما قاله مطرب المهرجانات "حسن شاكوش" أن تلك الأغاني من التراث ليس صحيحًا.



