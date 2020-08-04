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اقتصاد

ضمن 7 ملايين عداد.. تركيب 300 ألف عداد مياه مسبوق الدفع خلال آخر 5 سنوات.. تفاصيل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:01 ص
عداد مياه مسبوق الدفع
عداد مياه مسبوق الدفع
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لـــ مياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام الشركة بتركيب نحو 7 ملايين عداد لمياه الشرب خلال آخر 5 سنوات ضمن خطتها لتطوير منظومة الدفع لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.


وأوضح رسلان فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الدولة تتوسع كذلك فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وعمليات الصيانة والتجديد للعدادات القديمة، لتتمكن من إدارة المنظومة الخاصة بمياه الشرب وتحصيل المستحقات بشكل أفضل للمساهمة فى توفير خدمات أفضل للمواطنين.


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وأضاف رئيس القابضة للمياه، أن عائدات التحصيل تستخدم فى توفير مستلزمات الإنتاج وسداد جزء من مديونيات الشركة السابقة لصالح بعض الجهات الحكومية.


وتابع، أن الفترة الأخيرة شهدت تركيب 300 ألف عداد مسبوق الدفع، ومستهدف تركيب 500 ألف عداد آخر خلال الفترة المقبلة.
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تركيب 7 ملايين عداد مياه خلال 5 سنوات.. تفاصيل

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