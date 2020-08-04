AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جلد اصطناعي قادر على اللمس والإحساس والشعور بالألم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
نشرت قناة الغد تقريرا بعنوان "حرب النجوم"  لجلد اصطناعي قادر على الإحساس؛ صممه باحثون فى سنغافورة .


وأضاف تقرير قناة الغد أن الجلد الإلكتروني يتيح لأصحاب الأطراف الصناعية التعرف على الأشياء باللمس والشعور بالحرارة وحتى الألم.


وأوضح التقرير أن فكرة الجلد مستوحاة من أحد أفلام سلسلة حرب النجوم الشهيرة حينما فقد "لوك سكاي ووكر" ذراعه وتم استبدالها بذراع آلية قادرة على اللمس والإحساس. الابتكار الجديد "إيسز" يتكون مما يصل إلى 100 حساس صغير فى السنتيمتر المربع الواحد.


وأشار التقرير إلى أن الجلد يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق الجهاز العصبي البشري ويتعرف على ما بين 20 و30 ملمسا مختلفا ويقرأ الحروف بـ"لغة برايل" للمكفوفين بدقة تتجاوز 90%.


وتابع التقرير أن التكنولوجيا ما زالت فى مرحلة الاختبار لكنها حازت على اهتمام بالغ فى المجتمع الطبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس سرطان ثدي .. كل ما تود معرفته عن الورم الليفي

شرب الماء مؤلم .. حساسية نادرة تجاه المياه تمنع فتاة من الاستحمام

خاص.. السياحة في قصر البارون للمكفوفين دون تدخل بشري.. صور

بعد سرعة الاستجابة.. خالد حنفى يوجه رسالة شكر لشيخ الأزهر بسبب طريقة برايل

لالتقاط الصور ومعرفة قيمة النقود.. كيف يتعامل المعاقون بصريا مع هاتف آيفون؟ ..فيديو

ترشيحاتنا

6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

مصيف ينقلب لجنازة.. أب يضحي بحياته لإنقاذ أطفاله الثلاثة من الموت غرقا

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة عروس دكرنس

مصر تنتصر على كورونا.. الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة و23 وفاة

خصها الله من بين الملايين.. الصورة الأكثر تداولا في موسم الحج هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ