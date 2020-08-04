جلد اصطناعي قادر على اللمس والإحساس والشعور بالألم

نشرت قناة الغد تقريرا بعنوان "حرب النجوم" لجلد اصطناعي قادر على الإحساس؛ صممه باحثون فى سنغافورة .









وأضاف تقرير قناة الغد أن الجلد الإلكتروني يتيح لأصحاب الأطراف الصناعية التعرف على الأشياء باللمس والشعور بالحرارة وحتى الألم.









وأوضح التقرير أن فكرة الجلد مستوحاة من أحد أفلام سلسلة حرب النجوم الشهيرة حينما فقد "لوك سكاي ووكر" ذراعه وتم استبدالها بذراع آلية قادرة على اللمس والإحساس. الابتكار الجديد "إيسز" يتكون مما يصل إلى 100 حساس صغير فى السنتيمتر المربع الواحد.









وأشار التقرير إلى أن الجلد يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق الجهاز العصبي البشري ويتعرف على ما بين 20 و30 ملمسا مختلفا ويقرأ الحروف بـ"لغة برايل" للمكفوفين بدقة تتجاوز 90%.









وتابع التقرير أن التكنولوجيا ما زالت فى مرحلة الاختبار لكنها حازت على اهتمام بالغ فى المجتمع الطبي.