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تعليم

9 أوراق يجب الحصول عليها قبل التقدم للدراسات العليا بجامعة حلوان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:40 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان  عن بدء التقدم لمرحلة الدراسات العليا بالكلية  للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ ومن المقرر أن  يبدأ التقديم للدراسات العليا ابتداء من يوم ٩/٨/٢٠٢٠ حتى يوم ١٥/٩/٢٠٢٠ .

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وقد أعلنت الكلية عن الاوراق المطلوبة للتقديم  للطلاب  و هى :

- طلب الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية مرفق به الصورة الفوتوغرافية و الدمغة

- ٦ صور شخصية

-  شهادة البكاليريوس الاصلية او المؤقتة الحاصل عليها الطالب و فى حال حصوله على ماجستير  يجب الاتيان بنسخة منها  .

- شهادة ميلاد اصلية او مستخرج رسمى منها


- شهادة اتمام الخدمة العسكرية للبنين

- تعهد كتابى بان الدارس لك يسبق شبطبه من مرحلة الدراسات العليا
 
- اقرار بان الدارس غير مقيد بالعام الدراسى الحالى باى مكان اخر


ويتم اداخل كافة البيانات على موقع التقديم الخاص بالجامعة لان التقديم الكترونيا هذا العام حتى تعلن الجامعة موعد التقديم الورقى للاوراق للطلاب المقبولين .

 وبعد ذالك يتم   ارفاق الاتى للتقديم الورقى :

- سداد قيمة المصروفات للاختبارت الشخصية و هى ٨٠٠ جنيه للدكتوراه و ٦٠٠ للماجستير و الدبلوم

- ان يقدم خريج الخدمة الاجتماعية من احدى المعاهد الخاصة ما يثبت ان المجلس الاعلى للجامعات قد عادل شهادة هذا المعهد بالشهادة التى تمنحها الجامعات الحكومية .

جدير بالذكر انه سيتم الاعلان عن موعد تقديم هذه الأوراق ورقيا الى ادارة الدراسات العليا بالكلية بجامعة حلوان فى وقت لاحق.
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