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رئيس جامعة القاهرة: خطة مواجهة جائحة كورونا أعدت منذ ديسمبر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:46 ص
الخشت
الخشت
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن خطة الجامعة للتعامل مع فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجامعة بدأت تعد خطة لمواجهة جائحة كورونا منذ شهر ديسمبر.


وأضاف "الخشت"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أنه تم إعلان تطبيق الخطة اعتبارا من 28 يناير، مضيفا أن الله وضع أسباب للشفاء والمرض، ويجب الأخذ بها.

وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تجربة فيروس كورونا صعبة على العالم، مشيرا إلى أنه حتى شهر ديسمبر لم يكن أحد منتبه للأمر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنهم أطلقوا دليل توعوي عن العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.

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