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توك شو

محمد خضير: هتوصل لحلمك وإياك واليأس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:01 ص
محمد خضير
محمد خضير
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عادل نصار
حث المطرب الشاب محمد خضير، على القيم والأخلاق، مؤكدا أن المواقف مع الناس تظل موجودة مهما طال الزمن. 

وقال خضر، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، مساء اليوم،  قائلا :"جدعنتك وطيبتك مع الناس هيتنسوا أسرع مما تتخيل، خليك جدع مع الكل بس متستناش جدعنه من حد". 

وأضاف المطرب الشاب محمد خضير، أنه :"ربنا عارف اد ايه انت بتتعب و بتجتهد و بتعافر و بتحاول و في يوم من الايام هتوصل لحلمك ف إياك و اليأس"، متابعا أنه "معاذَ الله أني ما يئست، لكنها واللهِ أيامٌ ثِقال ”. 

وتابع محمد خضير، أنه :"زي ما في ناس بتحب ليك الخير، في ناس و قريبين ليك مش عايزين ليك الخير دا و بيكون في أيديهم انهم يساعدوك و مش بيساعدوك مع ان انت اصلا مساعدتهم".

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