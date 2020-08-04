محمد خضير: هتوصل لحلمك وإياك واليأس

حث المطرب الشاب محمد خضير ، على القيم والأخلاق، مؤكدا أن المواقف مع الناس تظل موجودة مهما طال الزمن.





وقال خضر ، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، مساء اليوم، قائلا :"جدعنتك وطيبتك مع الناس هيتنسوا أسرع مما تتخيل، خليك جدع مع الكل بس متستناش جدعنه من حد".





وأضاف المطرب الشاب محمد خضير، أنه :"ربنا عارف اد ايه انت بتتعب و بتجتهد و بتعافر و بتحاول و في يوم من الايام هتوصل لحلمك ف إياك و اليأس"، متابعا أنه "معاذَ الله أني ما يئست، لكنها واللهِ أيامٌ ثِقال ”.





وتابع محمد خضير، أنه :"زي ما في ناس بتحب ليك الخير، في ناس و قريبين ليك مش عايزين ليك الخير دا و بيكون في أيديهم انهم يساعدوك و مش بيساعدوك مع ان انت اصلا مساعدتهم".



