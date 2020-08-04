AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس ببرنامج المشروعات الممولة دوليا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


وذلك سعيا  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة . .  ولتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.

ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعات تدريبية لكل برنامج . 


 و من ضمن هذه البرامج  ، برنامج  المشروعات الممولة دوليا يومي 29 - 30 أغسطس 2020 ويحاضر فيه الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة  لبنى شهاب نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، و لمياء كامل نائب رئيس قسم المشروعات الدولية، د. شريف الأتربي رئيس قسم الحراك الأكاديمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن خطته التدريبية لشهر يونيو

8 أغسطس .. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة للتخطيط الاستراتيجي

برنامج تدريبي لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة حلوان

دورة حول تصميم المقرارت الإلكترونية بجامعة حلوان

12 أغسطس... جامعة حلوان تنظم دورة ببرنامج علم النفس الايجابى

جامعة حلوان تنظم دورة حول استخدام التكنولوجيا في التدريس

ترشيحاتنا

فشل في اغتصاب مذيعة جميلة.. فـ لقنها علقة موت أمام ابنها.. صور

قبل إعلان الصفقة رسميا.. آري بابل يظهر بقميص نادي الزمالك

رغم أنه حفيد الشيخ .. وائل الفشني يكشف سر إيداعه بكنيسة منذ الصغر

8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى

رضا عبدالعال يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في فرق الدوري قبل أيام من استئناف البطولة

أنا أهلاوي متعصب.. بيومي فؤاد: أبويا اداني علقة لما قدمت في اختبارات النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجار دموي في السماء.. معركة بين ركاب طائرة بسبب الكمامات

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور