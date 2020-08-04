مفتي الجمهورية: يحرم التحايل على أداء الحج إذا حددت الأعداد لسلامة الآخرين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الحج عبادة أنماطها الله بالاستطاعة فقال سبحانه وتعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).





وأضاف علام، في تصريح، أن من الاستطاعة المعتبرة شرعا هي القدرة على الحج من غير إيذاء الآخرين منوها أنه إذا حددت أعداد الحجيج التي تتناسب مع حجم الخدمات والمناسك وكانت الزيادة عليها خروجا عن حد الاستطاعة، فيحرم التحايل على إدراكها لأن فيها تفويت مصلحة الحفاظ على سلامة الآخرين.





وأوضح، أن الفقهاء راعوا من المصالح ما هو أقل من ذلك فقد نصوا على أنه إذا أفرطت الغرامات المالية في الطريق إلي الحج قد الحفاظ على الأموال على أداء فريضة الحج.





وتابع: هذا بخلاف المهانة التي يتعرض لها المتخلف عن موعد العودة أثناء الترحيل وفع الغرامات والمسلم لا ينبغي أن يذل نفسه فقال النبي "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه".