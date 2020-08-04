AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي الجمهورية: يحرم التحايل على أداء الحج إذا حددت الأعداد لسلامة الآخرين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:17 ص
الحج
الحج
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الحج عبادة أنماطها الله بالاستطاعة فقال سبحانه وتعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

وأضاف علام، في تصريح، أن من الاستطاعة المعتبرة شرعا هي القدرة على الحج من غير إيذاء الآخرين منوها أنه إذا حددت أعداد الحجيج التي تتناسب مع حجم الخدمات والمناسك وكانت الزيادة عليها خروجا عن حد الاستطاعة، فيحرم التحايل على إدراكها لأن فيها تفويت مصلحة الحفاظ على سلامة الآخرين.

وأوضح، أن الفقهاء راعوا من المصالح ما هو أقل من ذلك فقد نصوا على أنه إذا أفرطت الغرامات المالية في الطريق إلي الحج قد الحفاظ على الأموال على أداء فريضة الحج.

وتابع: هذا بخلاف المهانة التي يتعرض لها المتخلف عن موعد العودة أثناء الترحيل وفع الغرامات والمسلم لا ينبغي أن يذل نفسه فقال النبي "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أداء مناسك الحج في ظل جائحة كورونا.. تعرف على التفاصيل

موسم الحج في زمن كورونا.. لجنة الفتوى بـ البحوث الإسلامية توضح كيفية أداء المناسك بالتباعد.. وتؤكد: توجد علاقة بين الاستطاعة والضرورة.. والمبيت بمنى سنة وليس واجبًا

هل يجوز للمقيم في السعودية أن يحج عن غيره؟.. البحوث الإسلامية يجيب

تعريف الحج وحكمه وفضله وأدلته الشرعية

الحجاج يؤدون الركن الأعظم اليوم.. الإفتاء: اجتنبوا 4 أخطاء بهذا المكان.. وصعود جبل الرحمة ليس سُنة والوقوف بعرفة لحظة واحدة قبل فجر العيد يكفي لحج صحيح

د. ضياء صبري حسن يكتب: التحايل على القوانين المنظمة لأداء الحج

ترشيحاتنا

فيها حاجة حلوة.. طالبة فنون تبدع في تصميم تمثال القربان الجميل

قبل إعلان الصفقة رسميا.. آري بابل يظهر بقميص نادي الزمالك

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويهنئ الأوائل .. بعد قليل

البارونة المصرية.. نعمت شفيق تحصل على العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني

اليوم.. تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض

فوضى زحام قمامة وإهمال.. كيف تسير الحياة اليومية في سوق المعهد الديني بالإسكندرية..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة

أسعار ومواصفات السيارة سيتروين citroën c4 2020 .. صور

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل