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تعليم

لطلاب جامعة عين شمس.. تفاصيل دورة مجانية لـ إعداد معلم الكبار أونلاين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:18 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز يعلن عن عقد دورات إعداد معلم الكبار لطلاب جامعة عين شمس "أونلاين"


وأضاف السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد ان الدورة ستجيب  عن كل الأسئلة التي تراود الطلاب ، وهي:

١. إزاي أجمع الأميين وإزاي أجذبهم للتعلم؟

٢. إيه إجراءات فتح فصل محو الأمية؟

٣. مدة الدراسة قد إيه وهعلمهم إمتى وفين؟

٤. أعمل إيه لو مش عارف أجمع الأميين؟

٥. إزاي هعلمهم القراءة والحساب؟


٦. إيه الحوافز اللي هاخدها من الجامعة والكلية ومركز تعليم الكبار وهيئة تعليم الكبار لما أنجح الأميين؟

٧.يا ترى ينفع أشترك في المشروع كذا مرة حتى بعد التخرج؟

٨. ممكن نشوف ونسمع زملاءنا الطلاب اللي فتحوا فصول علشان يحكوا لينا خبرتهم وتجربتهم؟

وأشار الدكتور إسلام إلى أنه لمعرفة الرد علي جميع الأسئلة سيتم تجميع ٥٠ طالبا؛ منوها بعد التجميع سيتم تكوين جروب على تطبيق الواتساب  لكي يتم تحدد موعد بدء الدورة.

وأكد مدير  مركز تعليم الكبار أن الدورة سوف تتم عبر تطبيق zoom أو الواتس آب حسب ظروف الطلاب؛ موضحا أن الدورة مجانية ولمدة ثلاثة أيام، ويمكن الحصول على شهادة اجتياز الدورة لمن يرغب وبسعر رمزي.
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