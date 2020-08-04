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تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن موعد تقديم طلاب الدراسات العليا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:05 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن بدء التقدم لمرحلة الدرسات العليا بالكلية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

وأوضحت الكلية أنه من المقرر أن يبدأ التقدم للدراسات العليا ابتداء من يوم ٩ /٨ /٢٠٢٠ حتى يوم ١٥ /٩ /٢٠٢٠ .


وأشارت إدارة الكلية إلى أنه قد تم إنشاء ايكلات رسمية لمرحلة الدبلوم والدكتوراه والماجستير، ليتم إرسال أوراق التقديم عليها الكترونيا.


وخطوات التقديم هى :

- يتم جمع اوراق التقديم لكل من المراحل الثلاث وسحبهم اسكانر وتحويلهم لصيغة pdf

- يتم إرسال الأوراق على الإيميل الرسمى لكل مرحلة وانتظار وصول رسالة تم استلام الملف لتأكيد وصول الأوراق,


- متابعة إيميل الذى تم إرسال الأوراق منه بانتظام لأن الجامعة بعد مراجعة الأوراق سيتم الرد بصحتها أو نقص أى منها.

- متابعة الصفحة الرسمية للجامعة والكلية وشئون الطلاب لمعرفة موعد التقديم بالجامعة.

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