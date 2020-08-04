خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن موعد تقديم طلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن بدء التقدم لمرحلة الدرسات العليا بالكلية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ .





وأوضحت الكلية أنه من المقرر أن يبدأ التقدم للدراسات العليا ابتداء من يوم ٩ /٨ /٢٠٢٠ حتى يوم ١٥ /٩ /٢٠٢٠ .





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وأشارت إدارة الكلية إلى أنه قد تم إنشاء ايكلات رسمية لمرحلة الدبلوم والدكتوراه والماجستير، ليتم إرسال أوراق التقديم عليها الكترونيا.









وخطوات التقديم هى :





- يتم جمع اوراق التقديم لكل من المراحل الثلاث وسحبهم اسكانر وتحويلهم لصيغة pdf





- يتم إرسال الأوراق على الإيميل الرسمى لكل مرحلة وانتظار وصول رسالة تم استلام الملف لتأكيد وصول الأوراق,









- متابعة إيميل الذى تم إرسال الأوراق منه بانتظام لأن الجامعة بعد مراجعة الأوراق سيتم الرد بصحتها أو نقص أى منها.





- متابعة الصفحة الرسمية للجامعة والكلية وشئون الطلاب لمعرفة موعد التقديم بالجامعة.



