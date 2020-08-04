AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رشحها ترامب.. تعيين العراقية هالة جربوع قاضية فيدرالية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:05 ص
العراقية هالة جربوع
العراقية هالة جربوع
Advertisements
القسم الخارجي
وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب للعراقية هالة جربوع بمنصب قاض فيدرالي.


ووفقًا لقناة "الحرة" كان ترامب، رشح هالة جربوع، وهي قاضية من دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيجان، في مارس الماضي، لتصبح قاضيا فيدراليا.


وهاجرت هالة إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها.


وبذلك تعد هالة جربوع أول عراقية أمريكية يتم ترشيحها للعمل كقاضية فيدرالية، وقد عملت مساعدة للمدعي العام في المنطقة الشرقية في ميشيجان، حيث كانت تختص بقضايا المخدرات والأسلحة النارية خلال 2010 وحتى 2015، وبعد ذلك أصبحت قاضية في مقاطعة أوكلاند، وعضوا في لجنة المحكمة العليا في ميشيجان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبعات مقتل جورج فلويد..العنف والفوضى يجتاح الولايات المتحدة ..فيديو

ضد المتظاهرين السلميين.. قاض أمريكي يمنع استخدام الشرطة للأسلحة الكيماوية والقذائف الفتاكة

أمر ملكي سعودي بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم

محكمة استئناف بواشنطن تقضي بإسقاط القضية الجنائية ضد مستشار ترامب السابق فلين

لأول مرة منذ 17 عاما.. المحكمة الأمريكية العليا تقرر استئناف تنفيذ أحكام الإعدام

السجن لطالبة لعدم أداء الواجبات المدرسية

ترشيحاتنا

الإحصاءات تشير للتفاؤل.. نقيب أطباء روما يهاجم منظمة الصحة العالمية بسبب تصريحات كورونا

بعد حادث الساحل الشمالي.. تعرف على سعر ونوع سيارة حمو بيكا

نشرة البرلمان: 300 جنيه حد أدنى للإيجار القديم.. تطور في أعراض مصابي كورونا الجدد

من أدخل حسن شاكوش غرف ملابس الأهلي ؟

بالخطوات.. كيف تحذف رقمك من Truecaller تروكولر نهائيا.. صور

صعدت جَبَلًا مات عليه المحترفون.. أول طفلة تلمس السحاب دون طائرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور