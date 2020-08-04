رشحها ترامب.. تعيين العراقية هالة جربوع قاضية فيدرالية

وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب للعراقية هالة جربوع بمنصب قاض فيدرالي.
ووفقًا لقناة "الحرة" كان ترامب، رشح هالة جربوع، وهي قاضية من دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيجان، في مارس الماضي، لتصبح قاضيا فيدراليا.
وهاجرت هالة إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها.
وبذلك تعد هالة جربوع أول عراقية أمريكية يتم ترشيحها للعمل كقاضية فيدرالية، وقد عملت مساعدة للمدعي العام في المنطقة الشرقية في ميشيجان، حيث كانت تختص بقضايا المخدرات والأسلحة النارية خلال 2010 وحتى 2015، وبعد ذلك أصبحت قاضية في مقاطعة أوكلاند، وعضوا في لجنة المحكمة العليا في ميشيجان.