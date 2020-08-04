رشحها ترامب.. تعيين العراقية هالة جربوع قاضية فيدرالية

وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على ترشيح الرئيس دونالد ترامب للعراقية هالة جربوع بمنصب قاض فيدرالي.









ووفقًا لقناة "الحرة" كان ترامب، رشح هالة جربوع، وهي قاضية من دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيجان، في مارس الماضي، لتصبح قاضيا فيدراليا.









وهاجرت هالة إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها.







