لـ طلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، يوم 8 أغسطس .





وأتاحت الوزارة، الفرصة ، أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، منذ يوم 6 أغسطس ، على أن تبدأ فترة الاختبارات ، من يوم السبت 8 وحتى الخميس 20 من الشهر ذاته.





ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط









وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:





1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).