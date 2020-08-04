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بـاللافندر.. عطرى شعرك وحافظي عليه من التساقط

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:57 ص
بالافندر.... عطرى
بالافندر.... عطرى شعرك وحافظي عليه من التساقط
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع "هيلثي" عن أن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على زيادة نمو الشعر، والحصول على شعر ثقيل وجذاب، كما أن زيت اللافندر، يساعد على جعل الشعر أكثر لمعانا ومعطَّرًا. 

مكونات الوصفة:

3 ملاعق زيت زيتون طبيعي .
2 معلقة من عصير الليمون .
زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

حضري إناء عميقا وضعي به زيت الزيتون والليمون .
ضعي الخليط على فروة رأسك مباشرة مع التدليك الجيد والمستمر .
عليكِ بوضع منشفة دافئة ولفها على شعرك بطريقة محكمة .
اتركي الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو .
تكرر هذه الوصفة على مدار شهر أسبوعيًا وستلاحظين الفرق .

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