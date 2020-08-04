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حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين سرقوا أموالًا ومشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:15 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
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عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، بتجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحريات، لاتهامهم بسرقة عملات أجنبية ومشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل.

أثناء قيام قوة أمنية من قسم قصر النيل، بمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، فتلاحظ لها نزول 3 أشخاص من سيارة أجرة ولاذوا بالفرار عدوًا، وعلى الفور تمت ملاحقتهم وضبطهم.

وتبين أن إثنين منهم مسجلين خطر، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية - كمية من المشغولات الذهبية) مجهولى المصدر.

وبمناقشتهم أقروا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية، بأسلوب التسلق.

وتم استدعاء مالك الشقة، وتعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم لجهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
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حبس 3 عاطلين سرقوا أموالًا ومشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

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