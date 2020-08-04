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ثقافة

لـ 3 أيام.. عرض الطوق والأسورة على المسرح المكشوف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض " الطوق والاسورة" من إنتاج الفرقة، يستكمل ليالي عرضه على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية ، حيث يقدم العرض أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة ٥،٦،٧ من شهر أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء. 

و أضاف " سرور" ان عرض " الطوق و الأسورة" قدم حتى الآن في نسخته الجديدة ٤٠  ليلة عرض منذ افتتاحه في يناير ٢٠١٩، و هو العرض الذي حصد الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لعام ٢٠١٩ ، حيث حصل على جائزة  الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان،  كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.

"الطوق و الأسورة" تدور  أحداثه  في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.
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