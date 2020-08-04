لـ 3 أيام.. عرض الطوق والأسورة على المسرح المكشوف

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض " الطوق والاسورة" من إنتاج الفرقة، يستكمل ليالي عرضه على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية ، حيث يقدم العرض أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة ٥،٦،٧ من شهر أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء.





و أضاف " سرور" ان عرض " الطوق و الأسورة" قدم حتى الآن في نسخته الجديدة ٤٠ ليلة عرض منذ افتتاحه في يناير ٢٠١٩، و هو العرض الذي حصد الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لعام ٢٠١٩ ، حيث حصل على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.



