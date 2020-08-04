الخشت: رفعنا 6 آلاف مقرر على منصة جامعة القاهرة لمواكبة التحول الإلكتروني

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن العام الجامعي الحالي كان من أصعب السنوات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، لأنها تجربة جديدة على البشرية.





وأشار إلى أن جامعة القاهرة كانت سباقة في وضع خطتها لمواجهة الفيروس منذ شهر ديسمبر، وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة، اتخذت الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية بشكل استباقي داخل كلياتها وفي داخل مستشفيات قصر العيني وجميع المستشفيات التابعة للجامعة، وتم إصدار دليل توعوي منذ يناير ٢٠٢٠ جرى توزيعه على جميع الكليات، إلى جانب عقد العديد من الندوات واللقاءات للتوعية بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال حواره في برنامج الموجهة المذاع على قناة CBC إكسترا نيوز، أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لسرعة التحول الإلكتروني بشكل مبكر، والذي كان سبق وتم العمل عليه منذ أغسطس ٢٠١٧، عندما تحولت الجامعة لنظام التعليم المدمج، وذلك في إطار تحولها إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث،





ولفت الخشت إلى رفع جامعة القاهرة 6 آلاف مقرر دراسي على منصة الجامعة، وعلى منصات الكليات؛ لمواكبة عمليات التحول الالكتروني السريع.