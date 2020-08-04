AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: رفعنا 6 آلاف مقرر على منصة جامعة القاهرة لمواكبة التحول الإلكتروني

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:06 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
قسم التعليم

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن العام الجامعي الحالي كان من أصعب السنوات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، لأنها تجربة جديدة على البشرية.


وأشار إلى أن جامعة القاهرة كانت سباقة في وضع خطتها لمواجهة الفيروس منذ شهر ديسمبر، وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة، اتخذت الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية بشكل استباقي داخل كلياتها وفي داخل مستشفيات قصر العيني وجميع المستشفيات التابعة للجامعة، وتم إصدار دليل توعوي منذ يناير ٢٠٢٠ جرى توزيعه على جميع الكليات، إلى جانب عقد العديد من الندوات واللقاءات للتوعية بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال حواره في برنامج الموجهة المذاع على قناة CBC إكسترا نيوز، أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لسرعة التحول الإلكتروني بشكل مبكر، والذي كان سبق وتم العمل عليه منذ أغسطس ٢٠١٧، عندما تحولت الجامعة لنظام التعليم المدمج، وذلك في إطار تحولها إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث،


ولفت الخشت إلى رفع جامعة القاهرة 6 آلاف مقرر دراسي على منصة الجامعة، وعلى منصات الكليات؛ لمواكبة عمليات التحول الالكتروني السريع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تستحدث برامج بكلية الآداب وتدعم طلابها من ذوي الهمم بجهاز تابلت

جامعة القاهرة تتحول إلى "الجيل الثالث".. برامج مستحدثة في جميع الكليات مواكبة لمتطلبات سوق العمل.. وتطبيق خطة الدولة في التوسع

الخشت يستعرض تجارب جامعة القاهرة في التحول الرقمي

الخشت: جامعة القاهرة نجحت في إدارة الامتحانات لجميع طلاب النقل والسنوات النهائية

ترشيحاتنا

بملابس جريئة.. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في الإجازة الصيفية

6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

نشرة المرأة والصحة| كورونا ينخفض في الموصلات.. فوائد المانجو.. إطلالات نرمين الفقي بالمايوه

بـ التايجر المكشوف.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة مع ابنتها.. شاهد

مجرد رقم .. تركي آل الشيخ يحتفل بـ عيد ميلاده برسالة مؤثرة

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر