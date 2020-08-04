هاشتاج الثانوية العامة يتصدر تويتر عقب إعلان اعتماد النتيجة اليوم

تصدر هاشتاج الثانوية العامه موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ عقب إعلان طارق شوقى وزير التربيه والتعليم اعتماد النتيجة، اليوم الثلاثاء.

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالآتى:





النتيجة من هنا بكرا باذن الله ، ربنا يوفقنا كلنا ويكرمنا ويفرح قلوبنا وقلوب اهالينا وربنا يدينا من كرمه الواسع وميكسرش بخاطر اهالينا ولا بخاطرنا ويدخل الفرحه في بيوت طلاب الثانوية العامة بكرا باذن الله





ربنا يوفق الجميع يارب وتفرحوا





يارب اجبر بخاطر كل طالب في الثانويه العامة ويدخل الكليه اللي بيتمناها





اللهم وفّق طلاب الثانوية العامة و لا تبكيهم إلا بدموع فرحٍ





كلها ساعات وتنتهي رحله الثانويه العامه رسميا بكل مشاكلها و ضغوطها و تعبها.





وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٠ .





وأضاف وزير التعليم : سيعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل، وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج .





وختم الوزير تصريحاته : ستتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله.