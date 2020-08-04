8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى

تزداد فى فترة عيد الأضحى كمية اللحوم ، وقد لا يمكن تناولها كلها في وقت قريب؛ مما يتوجب تخزين اللحوم فى الثلاجة أو الفريزر، والذي له مجموعة من الضوابط؛ حتى نضمن أنها تخزن بشكل صحي.





عرض موقع " nhs" أهم خطوات تخزين اللحوم فى الثلاجة بشكل جيد، وهى:

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-من المهم تخزين اللحوم بأمان في الثلاجة لمنع انتشار البكتيريا وتجنب التسمم الغذائي.

-تخزين اللحوم النيئة في أوعية نظيفة على الرف السفلي للثلاجة

- إبقاء اللحوم المطبوخة منفصلة عن اللحوم النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل بشكل عام.

- التأكد من لف اللحم بشكل صحيح في المُجَمِّد (الفريزر) حتى لا تصبح غير صالحة للأكل.

- ضع تاريخا على اللحم؛ لحفظه في الفريزر.

- قم بتناول اللحوم المجمدة في غضون 24 ساعة من تذويب الثلج.

- يمكن تجميد اللحم لفترة طويلة وسيظل آمنًا للأكل، لكن من الأفضل تناوله في غضون 3 إلى 6 أشهر.