8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى

تزداد فى فترة عيد الأضحى كمية اللحوم، وقد لا يمكن تناولها كلها في وقت قريب؛ مما يتوجب تخزين اللحوم فى الثلاجة أو الفريزر، والذي له مجموعة من الضوابط؛ حتى نضمن أنها تخزن بشكل صحي.
عرض موقع " nhs" أهم خطوات تخزين اللحوم فى الثلاجة بشكل جيد، وهى:
-من المهم تخزين اللحوم بأمان في الثلاجة لمنع انتشار البكتيريا وتجنب التسمم الغذائي.
-تخزين اللحوم النيئة في أوعية نظيفة على الرف السفلي للثلاجة
- إبقاء اللحوم المطبوخة منفصلة عن اللحوم النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل بشكل عام.
- التأكد من لف اللحم بشكل صحيح في المُجَمِّد (الفريزر) حتى لا تصبح غير صالحة للأكل.
- ضع تاريخا على اللحم؛ لحفظه في الفريزر.
- قم بتناول اللحوم المجمدة في غضون 24 ساعة من تذويب الثلج.
- يمكن تجميد اللحم لفترة طويلة وسيظل آمنًا للأكل، لكن من الأفضل تناوله في غضون 3 إلى 6 أشهر.
- لا تقلق إذا تم تجميد اللحمة لفترة أطول ، وحاول نقعها قبل الطهي لتحسين الملمس أو استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة.