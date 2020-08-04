أنا أهلاوي متعصب.. بيومي فؤاد: أبويا اداني علقة لما قدمت في اختبارات النادي

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه قدم في اختبارات النادي الأهلي قبل الاتجاه لخوض التمثيل، مضيفا أنه كان يحرص على متابعة الفريق في كافة المباريات .





وقال بيومي فؤاد خلال لقائه بفضائية " الأهلي "،:" قدمت في اختبارات الأهلي وكانت الأعداد كثيرة، وأبويا ادَّاني علقة؛ لما عرف إني روحت الاختبارات".





وأضاف:" كنت متعصب جدا، وأخويا الكبير زملكاوي ، ولكنه عاقل في التشجيع ، وأمي كانت بتدعي الأهلي يفوز علي الزمالك في لقاءات القمة؛ علشان عارفه إني مجنون وهزعل لو الأهلي خسر".





وأوضح بيومي فؤاد أنه كان يؤازر النادي الأهلي في كافة المباريات: "كنت أتوجه للمحلة والمنصورة وكافة المحافظات؛ لمساندة الأهلي ".





وواصل: "أول مرة قابلت فيها محمود الخطيب كنت في قمة السعادة، وعجز لساني عن الكلام".