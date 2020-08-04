AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليبيا تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، اليوم، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة. 

وسجلت السلطات الصحية في ليبيا، أمس، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وذكرت إحصائية جديدة، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تخطت حاجز الـ 690 ألف حالة . 

وقالت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية، اليوم، إن وصول الولايات المتحدة إلى أكثر من 150 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 4 ملايين إصابة بالفيروس يحول الأمر إلى كارثة محققة.

وكانت الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان، كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، من بين العديد من الولايات التي سجلت أرقامًا قياسية لمدة 7 أيام لوفيات الفيروس هذا الأسبوع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط عند التسوية بفعل زيادة إصابات أمريكا بفيروس كورونا

دراسات جديدة: خروج صناعة السيارات الأمريكية من كارثة محققة

48 ألف حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

أمريكا تسجل 53 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

59 ألف حالة.. الولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

كاليفورنيا الأمريكية تسجل 6891 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

برفقة هند صبري.. بوسي شلبي تشارك جمهورها من إجازتها

بعد حادث حمو بيكا.. عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

أحمد زاهر يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة التنمر به وابنته

5 حيل سريعة للتخلص من بق الفراش

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر