ليبيا تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، اليوم، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.





وسجلت السلطات الصحية في ليبيا، أمس، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت إحصائية جديدة، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تخطت حاجز الـ 690 ألف حالة .





وقالت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية، اليوم، إن وصول الولايات المتحدة إلى أكثر من 150 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 4 ملايين إصابة بالفيروس يحول الأمر إلى كارثة محققة.



