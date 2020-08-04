مسحة خاصة لنجم المقاولون العرب قبل استئناف التدريبات

يخضع لاعب المقاولون العرب
المصاب بفيروس كورونا، لـ مسحة طبية منفردة، اليوم الثلاثاء؛ للاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد سلامته؛ قبل انضمامه لتدريبات الفريق قبيل استئناف بطولة الدوري الممتاز والمقرر انطلاقها، بعد غد، الخميس 6 أغسطس ، عقب توقف النشاط خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .
وخضع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرتوكول طبي عقب ثبوت إيجابية مسحتة التي أجراها مع لاعبي الفريق .
وقرر الدكتور وائل نبيل رئيس الجهاز الطبي للمقاولون العرب عزل اللاعب لمدة 10 أيام وفقا لتعليمات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم
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ومن جهة أخرى، قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على قطاع الكرة، إن إدارة ذئاب الجبل قررت قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم وعودته إلى ناديه مصر المقاصة. وكان المقاولون العرب قد استعار في يناير الماضي نجم الزمالك السابق أيمن فتحي.
وأضاف محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات خاصة لصدى البلد :" أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته.
أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على 3 مباريات مع المقاولون العرب، وصنع خلالهم هدفًا واحدًا .
وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثًا عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفني قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة الاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون