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أخبار العالم

فرنسا.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا الحرجة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد مرة أخرى. 

وقالت الوزارة إنها سجلت 3367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 3 أيام الماضية فقط، إلى جانب ارتفاع أعداد الحالات الحرجة مرة أخرى. 

وكشفت مصادر- وفق ما نقلته رويترز- عن أن متوسط الإصابات ظل فوق الألف، لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191.295، بينما بلغت الوفيات 30294.

وكانت فرنسا قد استمرت 16 أسبوعا في انخفاض كبير بأعداد الحالات الحرجة في البلاد، إلا أن الخطر عاود مرة أخرى. 
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