الرئيس الأمريكي يجدد طلبه بـ فتح المدارس

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، طلبه بفتح المدارس، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "افتحوا المدارس".





وحدد أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك شروط إعادة فتح المدارس في الولاية مع بداية الموسم الدراسي الجديد، وهي استمرار انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء الفصل التعليمي.





وقال كومو في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام إنه سيتخذ قرارا هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيتم إعادة فتح المدارس أم لا، مؤكدا أنه سيراقب معدلات الإصابة، وسيتم الإعلان عنها بشكل يومي قبل اتخاذ القرار.





ورحب حاكم الولاية بخطط المدارس لإعادة فتحها، مشددا على أن السبت الماضي، كان اليوم 154، ومرت 5 أشهر منذ الحالة الأولى في نيويورك.





وأعلن أنه تم إجراء عدد قياسي من الاختبارات في يوم واحد، الجمعة، حوالي 82,737 اختبار، منها 753 كانت إيجابية.





وأضاف أن الولاية ستسمح بإعادة فتح المدارس؛ إذا كانت المناطق التي تتواجد بها في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام، وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من 5 في المئة من جميع فحوص فيروس كورونا المستجد.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق، بوقف التمويل الفيدرالي؛ إذا لم يتم إعادة فتح المدارس في الخريف.